Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 21 декабря 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,94 копейки или 0,3%, до 3,1814 рубля при объеме торгов $3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,04 копейки или 0,3%, до 3,5038 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 595,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,9 копейки или 0,43% до 4,4593 рубля за 10 юаней при объеме торгов 4,5 млн. юаней.