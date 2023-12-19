Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 19 декабря 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,95 копейки или 0,3%, до 3,1670 рубля при объеме торгов $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,78 копейки или 0,22%, до 3,5245 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 227,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,93 копейки или 0,43% до 4,4278 рубля за 10 юаней при объеме торгов 11,3 млн. юаней.