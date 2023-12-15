Белорусский рубль снижается к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 15 декабря 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,16 копейки или 0,05%, до 3,1566 рубля при объеме торгов $2,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,1 копейки или 0,03%, до 3,5233 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 281,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 2,63 копейки или 0,6% до 4,4361 рубля за 10 юаней при объеме торгов 14,9 млн. юаней.