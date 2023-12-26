Последнее обновление: 26.12.2023 15:50

Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 26 декабря 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,41 копейки или 0,13%, до 3,1995 рубля при объеме торгов $0,04млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,23 копейки или 0,07%, до 3,4820 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 204,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,98 копейки или 0,44% до 4,4612 рубля за 10 юаней при объеме торгов 1 млн. юаней.

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