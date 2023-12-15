Доцент БГУ задержан за участие в протестах

Сотрудники ГУБОПиК задержали доцента БГУ Алексея Семенцова за участие в протестах, информация появилась в близких к МВД телеграм-каналах.

По версии, представленной на «покаянном» видео, Семенцов распространял «экстремистские материалы», а также рассказывал друзьям из России о ситуации в Беларуси. На видео его заставили сказать, что он распространял фейки.

Также отмечается, что Семенцова сдали «ответственные лица из БГУ из-за систематической пропаганды персонажем экстремизма и гомосексуализма среди студентов».