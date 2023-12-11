Лукашенко в Кении встречал местный министр сельского хозяйства

Лукашенко в воскресенье вечером перелетел из Экваториальной Гвинеи в Кению, где его у трапа самолета встретил местный министр сельского хозяйства.

Позже состоялись его встреча и ужин с президентом Кении Уильямом Руто.

«Мы с вами приняли решение о том, что интенсифицируем наши отношения. Значит группы специалистов с нашей стороны и с вашей стороны - должны обменяться визитами, близко познакомиться со странами и начертать этот план действий. Если мы хотим сотрудничать, я уверен, что мы такой план - дорожную карту - сможем выработать. Так, как мы это сделали с другими странами Африканского континента… … если мы договоримся, мы пройдем быстро этот путь. Потому что ваша страна очень важное стратегическое положение занимает в Африке. Вы во многом определяете политику Африканского континента. Об этом мне рассказывал Президент Экваториальной Гвинеи", - сказал Лукашенко во время протокольной части встречи.

Он также позвал президента Кении в Беларусь: «Хочу пригласить вас в Беларусь в удобное для вас время. Я буду рад встретить вас в любое время. Думаю, в первом полугодии будущего года вы найдете такое время, чтобы приехать в Минск».

Впрочем, визит в Кению занял менее трех часов и уже ночью самолет Лукашенко вернулся в ОАЭ.