Последнее обновление: 07.12.2023 13:51

Золотовалютные резервы Беларуси в ноябре 2023 года выросли на $108,7 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 декабря 2023 года, по предварительным данным, составили $8,2556 млрд., сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

В ноябре 2023 года золотовалютные резервы выросли на $108,7 млн после роста в октябре на $221,9 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в ноябре выросла с $3,456 млрд. до $3,525 млрд. При этом активы в иностранной валюте за ноябрь выросли на $25,2 млн. и на 1 декабря составили $3,3564 млрд.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.

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