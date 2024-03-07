Последнее обновление: 07.03.2024 16:13

Золотовалютные резервы Беларуси в феврале 2024 года выросли на $125,1 млн

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 марта 2024 года, по предварительным данным, составили $8,2186 млрд, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

В феврале 2024 года золотовалютные резервы выросли на $125,1 млн после снижения в январе на $33,9 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в феврале снизилась с $3,5635 млрд до $3,5528 млрд. Активы в иностранной валюте за февраль выросли на $146,2 млн и на 1 марта составили $3,2966 млрд.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.

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