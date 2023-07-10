Последнее обновление: 10.07.2023 09:10

ЕАБР оценивает интервенции Нацбанка РБ в $200 млн за I полугодие 2023 года

Эксперты ЕАБР оценивают в $200 млн интервенции Нацбанка РБ по скупке валюты на внутреннем рынке страны, комментируя состояние ЗВР РБ на 1 июля 2023 года.

«Золотовалютные резервы в первой половине года поддержала покупка Нацбанком иностранной валюты на внутреннем рынке в условиях превышения объема предложения валюты над спросом со стороны участников рынка в размере 0,2 млрд долларов за январь-июнь», - говорится в комментарии банка.

Как сообщалось, ЗВР Беларуси за июнь 2023 г. снизились на $80,6 млн до $7,79 млрд. Сокращение ЗВР с начала года составило $138 млн.

Ранее по теме


<Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование