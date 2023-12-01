Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 1 декабря 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,82 копейки или 0,59%, до 3,1282 рубля при объеме торгов $0,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,65 копейки или 0,19%, до 3,5052 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 131 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,93 копейки или 0,44% до 4,3700 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5 млн. юаней.