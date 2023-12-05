Белорусский рубль активно снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 5 декабря 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 2,24 копейки или 0,71%, до 3,1870 рубля при объеме торгов $3,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,82 копейки или 0,23%, до 3,4834 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1162 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 2,85 копейки или 0,64% до 4,4578 рубля за 10 юаней при объеме торгов 8,5 млн. юаней.