Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 29 ноября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,91 копейки или 0,29%, до 3,1121 рубля при объеме торгов $2,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,15 копейки или 0,04%, до 3,4976 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1250 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 3,25 копейки или 0,75% до 4,3619 рубля за 10 юаней при объеме торгов 23,5 млн. юаней.