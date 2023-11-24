Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 24 ноября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 2,4 копейки или 0,78%, до 3,1045 рубля при объеме торгов $1,6млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,97 копейки или 0,28%, до 3,4874убля за 100 российских рублей при объеме торгов 2939,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 2,6 копейки или 0,6% до 4,3345 рубля за 10 юаней при объеме торгов 43,4 млн. юаней.