Белорусский рубль снижается к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 23 ноября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,01 копейки или 0,003%, до 3,0786 рубля при объеме торгов $2,9млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,59 копейки или 0,17%, до 3,4984 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 737,3 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,82 копейки или 0,19% до 4,3033 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5,3 млн. юаней.