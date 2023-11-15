Белорусский рубль активно укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 15 ноября 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 2,8 копейки или 0,89%, до 3,1332 рубля при объеме торгов $0,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1,6 копейки или 0,46%, до 3,4730 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 302,3 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,45 копейки или 0,1% до 4,3215 рубля за 10 юаней при объеме торгов 12 млн. юаней.