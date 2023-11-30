Беларусь подпишет безвиз с Вьетнамом

Лукашенко указом №383 от 28 ноября 2023 года одобрил проект межправительственного соглашения Беларуси и Вьетнама об отмене виз для владельцев национальных паспортов.

На проведение переговоров и подписание соглашения уполномочено Министерство иностранных дел.

Еще одним указом одобрен «проект Соглашения между Беларусью и Вьетнамом о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания», -говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

На проведение переговоров и подписание соглашения о реадмиссии уполномочено МВД РБ.