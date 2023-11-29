ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2,9%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что мировой ВВП в 2023 году вырастет на 2,9%. Сентябрьский прогноз предусматривал рост глобальной экономики на 3%.

Прогноз на 2024 год оставлен на уровне 2,7%. В 2025 году ожидается рост мировой экономики на 3%.

"Мировая экономика продолжает сталкиваться с проблемами из-за слабых темпов роста и повышенной инфляции. В следующем году ожидается умеренное замедление роста, которое станет главным образом следствием необходимого ужесточения денежно-кредитной политики, осуществленного в последние два года", - говорится в сообщении ОЭСР.

"Инфляция снизились с пиков прошлого года. Мы ожидаем, что инфляция вернется к целевым показателям центробанков в большинстве экономик к 2025 году", - считают эксперты организации, передает Интерфакс.

Они также отметили наличие геополитических рисков и рисков из-за роста госдолга, но также указали на сильные данные о потребительских расходах.

Инфляция в странах ОЭСР (индекс потребительских цен), как ожидается, составит 7% в 2023 году и затем опустится до 5,2% в 2024 году и до 3,8% в 2025 году.

Рост экономики стран ОЭСР составит 1,4% в 2024 и 1,8% в 2025 году, ВВП стран G20 увеличится на 2,8% и 3% соответственно, прогнозирует организация. В 2023 году экономика стран ОЭСР, как ожидается, вырастет на 1,7%.

Рост ВВП США, по новому прогнозу, составит 2,4% в 2023 году и 1,5% в 2024 году. В сентябре аналитики ожидали повышения на 2,2% и 1,3% соответственно.

Экономика еврозоны вырастет на 0,6% в 2023 году (прогноз оставлен прежним) и на 0,9% в следующем году (предыдущий прогноз - 1,1%).

Эксперты улучшили оценку повышения ВВП КНР в этом году до 5,2% с 5,1%, в 2024 году - до 4,7% с 4,6%. В 2022 году китайская экономика выросла на 3%.

ВВП России, как ожидается, увеличится на 1,3% в 2023 году, на 1,1% в 2024 году и на 1% в 2025 году. Сентябрьский прогноз организации предусматривал рост ВВП на 0,8% в текущем и 0,9% в следующем году.

Значительные темпы экономического роста ожидаются в Индии - на 6,3% и 6,1% в текущем и следующем годах соответственно, а также в Индонезии - на 4,9% и 5,2% соответственно.