МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году на 0,2 процентных пункта до 3,1%, в 2025 году МВФ ожидает рост глобальной экономики на 3,2%.

Обновленный прогноз приводится в январском обзоре мировой экономики (WEO Update: Moderating Inflation and Steady Growth Open Path to Soft Landing).

Фонд связывает улучшение оценки текущего года с более высокой, чем ожидалось, устойчивостью экономики США и ряда крупных стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, а также бюджетной поддержкой в Китае.

В то же время МВФ отмечает, что прогноз на 2024-2025 годы ниже среднего исторического (2000-2019 годы) показателя в 3,8% из-за жесткой политики центральных банков для борьбы с инфляцией, сворачивания бюджетной поддержки на фоне высокой задолженности, которое оказывает давление на экономическую активность, и низкого общего роста производительности.

Прогноз по глобальной инфляции на 2024 год остался прежним - 5,8%, на 2025 год снизился на 0,2 пункта до 4,4%. Фонд ожидает более быстрого снижения инфляции в странах с развитой экономикой (в 2024 году на 2 пункта до 2,6%), чем в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (на 0,3пункта до 8,1%).

Рост объема мировой торговли в 2024 году снижен на 0,2 пункта до 3,3%. В 2025 году ожидается рост на 3,6%. МВФ ожидает, что растущие искажения в торговле и геоэкономическая фрагментация продолжат оказывать давление на уровень мировой торговли. По данным Global Trade Alert, страны ввели примерно 3200 новых ограничений на торговлю в 2022 году и около 3000 в 2023 году по сравнению примерно с 1100 в 2019 году.

Средняя цена нефти в 2024 году, по оценке МВФ, снизится на 2,3% до $79,1/баррель, в 2025 году снижение ускорится до 4,8% или $75,31 за баррель.