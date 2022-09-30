S&P ухудшило прогноз роста ВВП emerging markets в 2023 году

Агентство Standard & Poor's Global Ratings ухудшило прогноз роста ВВП в следующем году для стран с развивающейся экономикой (emerging markets, EM), в том числе для Китая.

Теперь аналитики предполагают повышение экономики этих государств на 4% по сравнению с ожидавшимися в июне 4,5%, говорится в обзоре, передает Интерфакс.

Оценка темпов подъема в этом году осталась без изменения - 4,3%, также сохранились прогнозы на 2024 и 2025 годы - соответственно 4,4% и 4,3%.

ВВП КНР по итогам 2022 года увеличится на 2,7% (в июне ожидалось на 3,3%), в 2023 году - на 4,7% (на 5,4%), в 2024 году - на 4,8% (на 4,9%), в 2025 году - на 4,7% (прогноз не изменился).

"Ограничения, вводимые из-за правительственной позиции "нулевой терпимости" при борьбе с COVID-19, очень низкая активность в сфере недвижимости и негативные настроения остаются тормозом для роста", - полагают в S&P GR.

Эксперты агентства прогнозируют курс китайской нацвалюты на уровне 7,1 юаня/$1 в конце текущего года, 6,9 юаня - в конце следующего года, 6,8 юаня - в конце 2024 года, 6,7 юаня - в конце 2025 года.

Основная часть понижения экономического прогноза для EM на 2023 год приходится на государства Латинской Америки. Однако более медленный подъем в КНР в сочетании с вероятными рецессиями в еврозоне и США в течение следующих 12 месяцев означает, что будут затронуты все регионы.

По прогнозу агентства, экономика Бразилии в этом году вырастет на 2,5% (в июне предполагалось 1,2%), в следующем году - на 0,6% (на 1,4%), в 2024 году - на 2% (не изменилось), в 2025 году - на 2,1% (на 2%).

ВВП ЮАР увеличится на 2% в 2022 году, на 1,6% в 2023 году. Ранее прогнозировалось соответственно 2,2%, 1,5%. В последующие два года ожидается рост на 1,7% (без изменения).

Экономика Турции в текущем году поднимется на 5,2%, в 2023 году - на 2,8%. Оценки были улучшены соответственно с 3,5% и 1,7%. Прогноз на 2024-2025 годы сохранен на уровне 3,4%.