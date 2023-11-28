Министры иностранных дел стран Балтии не будут участвовать в заседании ОБСЕ

Главы МИД всех трех стран Балтии заявили, что не будут принимать участие в 30-м заседании Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет в среду в столице Северной Македонии — Скопье.

В совместном заявлении министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выражается сожаление, что министру иностранных дел РФ — Сергею Лаврову, который представляет "страну-агрессора" разрешили присутствовать на заседании. Министры отмечают, что это лишь даст России "еще одну возможность распространять пропаганду".

"ОБСЕ изначально была создана для укрепления европейской безопасности, предотвращения конфликтов и сохранения мира. А Россия своими незаконными и жестокими действиями неоднократно показывала, что она не является партнером по европейской безопасности. На самом деле сегодня Европе нужна безопасность от России и против России, а не с Россией", - говорится в заявлении.

Министры отметили, что Россия не только нарушает международное право и принципы ОБСЕ своими действиями на Украине, но и занимается обструкцией внутри самой организации, в частности, блокируя любое присутствие и деятельность ОБСЕ на Украине, а также блокируя председательство Эстонии в организации в 2024 году и "конструктивные решения по сохранению жизни и функционирования ОБСЕ" по "совершенно надуманным причинам".

"Присутствие Сергея Лаврова на заседании Совета министров ОБСЕ также чревато легитимизацией России-агрессора в качестве законного члена нашего сообщества свободных народов, обесцениванием российских злодеяний и потворством вопиющему игнорированию и нарушению Россией основополагающих принципов и обязательств ОБСЕ, - говорится в заявлении. - Мы, министры Эстонии, Латвии и Литвы, не будем участвовать в этом и не возьмем на себя ответственность за последствия, к которым это приведет".