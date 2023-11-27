Лукашенко засобирался на климатический саммит в Дубае

Лукашенко собирается посетить климатический саммит в Дубае. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.

В частности, Лукашенко упомянул о развитии сотрудничества со странами Африканского континента, включая Экваториальную Гвинею и Зимбабве.

"Отдельные страны мы договаривались посетить. Я думаю, что на саммите по климату, который состоится в ближайшее время в Дубае, повстречаюсь с президентами отдельных африканских государств и договорюсь с ними о переговорах и при необходимости - визитах в африканские страны", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В октябре Лукашенко и Головченко (премьер) пригласили на конференцию ООН по изменению климата, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.