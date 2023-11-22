Последнее обновление: 22.11.2023 13:08

Член правительства Испании отказалась осудить депортацию украинских детей в Беларусь

Министр по делам детей и молодежи нового правительства Испании от "Объединенных левых" Сира Регу, которая до этого работала депутатом Европарламента, в сентябре не поддержала доклад по Беларуси с призывом признать депортацию украинских детей в эту страну преступлением против человечности.

Об этом говорится в публикации испанского портала Vozpopuli.

Доклад о Беларуси, который подготовил комитет Европарламента по иностранным делам, 13 сентября поддержало подавляющее большинство евродепутатов (453 против 21).

Он призывает Международный уголовный суд выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за депортацию украинских детей, а также найти правовые пути, чтобы арестовать активы белорусского руководства и направить их на восстановление Украины.

Также, как обращает внимание Vozpopuli, Регу не поддержала принятую в октябре резолюцию Европарламента с осуждением нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль, за которую отдали 500 голосов "за" и только 21 "против". Это также подтверждается данными голосования на сайте Европарламента.

В то же время это голосование соответствует давней позиции нового испанского министра, поскольку та выросла в Палестине и давно критикует Израиль.

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