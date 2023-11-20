Партия Санду показала успех на местных выборах в Молдове

После двух туров местных выборов в Молдове представители партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) возглавят 310 населенных пунктов страны из почти 900. Об этом рассказал спикер парламента Игорь Гросу.

"Благодаря вашему доверию после двух туров голосования победили 310 мэров PAS – команда Европы. Наши мэры будут работать над развитием сел и городов, как мы и обещали, и над тем, чтобы Молдова становилась европейской, населенный пункт за населенным пунктом. PAS показала, что мы сильная команда на местном уровне", – написал Гросу в Facebook.

Он добавил, что народ поддержал "Действие и солидарность", избрав 357 районных советников и более 3 тысяч местных советников. Всего на выборах выбирали около 11 тысяч членов местных советов.

Следует отметить, что кандидаты от PAS не одержали победу ни в одном из 11 муниципиев страны – городов с особым статусом, к которым относятся, в частности, Кишинев, Бельцы, Унгены. Однако у PAS – больше всего мандатов мэров в населенных пунктах.

Социалистическая партия Молдовы заняла второе место по количеству избранных мэров со 144 мэрами. Независимые кандидаты получили третью позицию по количеству мэрских мандатов – всего их избрано 116.