Газпром профинансирует блогеров-пропагандистов

Газпром за 7 млрд рублей купит агентство патриотических блогеров Insight People. Об этом сообщает РБК со ссылкой на холдинг "Газпром-Медиа".

Юрлицо "Инсайт Люди" было зарегистрировано в 2021 году. В 2022 году его выручка составила 14,2 млрд рублей, чистая прибыль — 2,1 млрд руб.

Как сообщают российские СМИ, Insight People не скрывает своей прогосударственной направленности.

Блогеры агентства принимают участие в пропагандистских роликах. Генеральный продюсер Илья Ивлев на своем сайте отчитывался, что агентство "реализует патриотические проекты, которые набирают миллионы просмотров".

В анкете для блогеров, которые хотят заключить договор с Insight People, необходимо указать в том числе свои политические взгляды. При этом контракт запрещает блогерам использовать шутки и вопросы на тему политики.

Сейчас в портфеле "Газпром-Медиа" девять эфирных телеканалов, шесть интернет-платформ и соцсеть вертикальных видео Yappy, больше десятка продакшенов и кинодистрибьюторов, девять радиостанций, издания "Вокруг ТВ" и "7 дней", сейлз-хаус "Газпром-Медиа" и московский кинотеатр "Октябрь".