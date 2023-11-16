Молдова до конца года получит современные системы мониторинга воздушного пространства

До конца года Молдова получит современные системы контроля за воздушным пространством, а с 2024 года Национальная армия страны получит и ракеты для противовоздушной обороны. Об этом сообщил для Radio Moldova министр обороны страны Анатолий Носатый.

Министерство обороны страны участвует в нескольких проектах, которые модернизируют Национальную армию, а устаревшую военную технику заменят на новую, сообщил министр. Он также поделился планами по защите молдавского неба.

"Мы будем получать комплексы противовоздушной обороны постепенно. Они имеют несколько составных частей, механизмы наблюдения. Здесь речь идет о радарах и средствах перехвата, ракетах. Системы мониторинга будут поставлены до конца этого года. Мы также получим некоторые системы перехвата", – заявил министр Носатый.

Ранее Носатый говорил в телеэфире, что до конца года в Молдове появится современный радар для мониторинга воздушного пространства. Он рассказывал, что специалисты, которые будут заниматься использованием радара, уже прошли обучение.

Министр также сказал, что радар купят на деньги из госбюджета, но не сообщил стоимость. По словам Носатого, на деньги от партнеров планируют закупить другие системы раннего оповещения.