Последнее обновление: 16.11.2023 14:19

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил бюджетные поправки во избежание шатдауна

Категории: США Бюджет

Сенат США накануне принял временный проект о дополнительном финансировании бюджета во избежание остановки работы правительства.

Сенат принял законопроект 87 голосами, против высказались 11 сенаторов.

Перед этим документ был одобрен Палатой представителей. Теперь его направят президенту Джо Байдену для подписания.

Проект продлит финансирование работы правительства до середины января-начала февраля.

Законопроект продлевает финансирование до 19 января для приоритетных отраслей, таких как военное строительство, поддержка ветеранов, транспорт, жилищное строительство и Министерство энергетики. Остальные функции правительства будут финансироваться до 2 февраля.

Принятое предложение не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.

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