Палата представителей США одобрила бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников

Законопроект о расходах на сумму 1,7 триллиона долларов, финансирующий федеральные агентства до сентября и предоставляющий большую помощь разрушенной Украине, был утвержден Палатой представителей в пятницу.

Законопроект был принят 225 голосами "за" при 201 "против". Теперь его передадут на подпись президенту Джо Байдену для вступления в силу.

Принятие законопроекта стало завершением второго срока пребывания Нэнси Пелоси на посту спикера Палаты представителей. Республиканцы возьмут контроль над Палатой представителей в следующем году.

Законодатели предоставили Украине и союзникам по НАТО около 45 миллиардов долларов, что больше, чем просил даже Байден, признав, что будущие раунды финансирования не гарантированы с новой Палатой представителей, возглавляемой Республиканской партией.

Ключевые статьи расходов предусматривают до $14,5 миллиарда на передачу Украине имущества из военных запасов решением президента, $9 миллиардов на закупку военной помощи для Украины и $13,37 миллиардов финансовой поддержки.