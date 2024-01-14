Последнее обновление: 14.01.2024 11:45

Конгресс США договорился о новом продлении финансирования правительства

Категории: США Бюджет

Спикер палаты представителей американского конгресса республиканец Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер договорились принять двухступенчатый план по продлению временного финансирования правительства до 1 и 8 марта, сообщило издание Politico со ссылкой на информированный источник.

Решение о временном продлении финансирования на 2024 финансовый год, как ожидается, будет принято на следующей неделе, отмечает газета.

В ноябре прошлого года президент Джо Байден подписал законопроект о временном поэтапном финансировании правительства во избежание шатдауна. На первом этапе до 19 января предусмотрены ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение. Второй этап, который продлен до 2 февраля, будет включать финансирование остальных учреждений правительства.

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