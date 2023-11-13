Последнее обновление: 13.11.2023 17:28

Экс-премьер Британии Кэмерон назначен главой МИД

Бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон в понедельник был назначен новым министром иностранных дел королевства. Об этом официально сообщили в британском правительстве.

В рамках перестановок в правительстве Риши Сунака предшественник Кэмерона на посту главы МИД Джеймс Клеверли назначен министром внутренних дел вместо Суэллы Браверман, отметившейся в последнее время спорными заявлениями.

Браверман уволили с должности министра внутренних дел после ее резонансной статьи, в которой она обвинила лондонскую полицию в предвзятости в пользу пропалестинских протестов.

Кэмерону предоставили титул пожизненного пэрства, чтобы он мог занять должность в Кабинете министров.

В Британии обладателям пожизненного пэрства предоставляется титул барона и право на место в Палате лордов, если они имеют соответствующий возраст и гражданство.

Офис Сунака сообщил в понедельник, что король Чарльз III одобрил предоставление Кэмерону места в Палате лордов, позволяя ему вернуться в правительство, несмотря на то, что он не был избранным членом парламента.

Кэмерон отсутствовал на политической арене более семи лет после того, как в июле 2016 года после референдума о выходе Великобритании из ЕС покинул пост премьер-министра.

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