Байден описал план гуманитарных пауз в Газе

Президент США Джо Байден озвучил план ежедневных гуманитарных пауз, который позволяет обеспечить поток гуманитарной помощи в Газу, а также безопасный проход для гражданских лиц, которые пытаются спастись от конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом он рассказал в Twitter (X).

По его словам, администрация США делает все, что в ее силах, чтобы увеличить гуманитарные поставки и помощь, указав на грузовики с гуманитарной помощью, которые уже успешно доставлены в охваченный войной регион.

Он отметил, что, начиная с 9 ноября, открыто два гуманитарных пропускных пункта, которые уже позволили тысячам людей добраться до безопасного места.

"Мы также делаем все, что в наших силах, чтобы увеличить гуманитарные поставки и помощь. Два дня назад было 96 грузовиков с грузами, а вчера – 106 грузовиков. Но нам нужно увидеть больше, и как можно быстрее. Мы хотим не менее 150 грузовиков в день, ежедневно", – сказал Байден.

В то же время президент США отметил, что Израиль принимает свои собственные решения, ведь борется с врагом, который поселился среди гражданского населения, что подвергает опасности невинных палестинцев.

"Они (Израиль) обязаны различать террористов и гражданских лиц и полностью соблюдать международное право... Даю вам слово: я буду продолжать отстаивать безопасность гражданского населения и сосредоточусь на увеличении помощи для облегчения страданий людей в Газе", – резюмировал Байден.

Накануне в Белом доме заявили, что Израиль согласился ежедневно вводить четырехчасовые ежедневные гуманитарные паузы во время военных операций в северной части Газы.

Как известно, среди стран ЕС нарастает критика Израиля за его действия в Газе. В частности, в Бельгии призвали к санкциям против Израиля из-за чрезмерных жертв среди гражданского палестинского населения.

А 8 ноября страны G7 призвали к "гуманитарным паузам" в Газе.