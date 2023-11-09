Последнее обновление: 09.11.2023 16:46

Европарламент недоволен санкциями против России: слишком слабые

Европейский парламент в четверг, 9 ноября, утвердил резолюцию с требованием ужесточить санкционное давление на Россию. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

В резолюции указано, что России удалось найти лазейки для обхода таких санкций, как ограничение цен на нефть, а Евросоюз де-факто пускает российскую нефть на свой рынок в виде нефтепродуктов, изготовленных из нее в Индии. Депутаты также указали, что Россия продолжает импортировать западные компоненты через Китай, Турцию, ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Сербию; а такие страны, как Азербайджан, вероятно, отбеливают российский газ для экспорта ЕС.

В тексте подчеркивается, что Европейский Союз все еще остается одним из крупнейших покупателей российского ископаемого топлива, так как продолжает покупать у России трубопроводный газ и сжиженный природный газ, а эмбарго на нефть и нефтепродукты содержит много исключений.

Рынок ЕС должен быть полностью закрыт для российского ископаемого топлива, считают в Европарламенте.

Резолюция предлагает существенно снизить предельные цены на российскую нефть и нефтепродукты, объявить полное эмбарго на сжиженный природный и сжиженный нефтяной газ (LNG и LPG) из России и также – на нефтепродукты из других стран, если они изготовлены из российской нефти.

Парламент хочет, чтобы Евросоюз запретил транспортировку российской нефти и LNG по территории блока и установил ограничение цен и объемов на импорт в ЕС российских и белорусских удобрений.

Европарламент также поддерживает полный запрет российских алмазов и изучение правовых путей для передачи Украине замороженных российских активов.



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