Глава Генштаба Армении сообщил о развитии сотрудничества с США и назвал сферы

Армяно-американское сотрудничество продолжается согласно планам, на высоком уровне. Об этом заявил Factor глава Генштаба Армении Эдуард Асрян.

"Это и образовательная, и военная, и военно-техническая сферы", - сказал он.

Асрян 6 ноября обсудил с заместителем командира Европейского командования ВС США, генерал-лейтенантом Стивеном Башамом вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества. Башам выразил готовность США продолжать содействие текущим программам сотрудничества, а также инициировать новые направления сотрудничества по следующим сферам: профессионализация вооруженных сил, укрепление профессионального сержантского состава, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка, учения и прочее.