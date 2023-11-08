Грузии предложили статус кандидата в ЕС с условиями

Европейская комиссия поддержала предоставление Грузии статуса кандидата на членство при выполнении Тбилиси ряда шагов. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата с условиями проведения реформ для перехода к следующему шагу.

"Еврокомиссия рекомендует предоставить Грузии статус кандидата с той точки зрения, что необходимо провести некоторые реформы", – заявила фон дер Ляйен.

"Грузия должна получить статус кандидата, потому что шаги действительно были предприняты. Поздравляю", – добавила она.

Согласно отчету, Еврокомиссия предложила Грузии реализовать 9 приоритетов:

борьба с дезинформацией и манипулированием иностранной информацией о ЕС и европейских ценностях;

необходимость соблюдения Грузией внешней политики и политики безопасности ЕС;

преодоление политической поляризации;

проведение честных выборов, особенно в контексте парламентских выборов 2024 года;

повышение институциональной независимости – вместе с ЦИК в список попадают Национальный банк и Национальная комиссия по регулированию коммуникаций;

судебная реформа;

борьба с коррупцией;

деолигархизация;

защита прав человека, прав меньшинств, СМИ и гражданских активистов.

В прошлом году Европейский совет отказался предоставлять Грузии статус кандидата на членство в ЕС, ограничившись признанием европейской перспективы.

Напомним, в Евросоюзе ожидают, что страны, которые стремятся стать членами ЕС, будут согласовывать с ним свою внешнюю политику, в частности в вопросе санкций.