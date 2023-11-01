Последнее обновление: 01.11.2023 18:31

Власти РБ рассчитывают через месяц вступить в ШОС

Нижняя палата парламента в одном чтении ратифицировала Меморандум об обязательствах Беларуси в целях получения статуса члена ШОС.

Согласно документу, Беларусь берет на себя обязательства соблюдать цели и принципы Хартии ШОС, положения Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве членов ШОС, международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС. Кроме того, Беларусь обязуется присоединиться ко всем международным договорам и документам, принятым в рамках ШОС, в сроки, предусмотренные в статье 3 Меморандума.

Меморандум определяет порядок замещения квотных должностей белорусскими гражданами в постоянно действующих органах ШОС. Членство Беларуси в ШОС потребует внесения взноса в бюджет организации на ежегодной основе. Долевой взнос Республики Беларусь в бюджет ШОС составит 5,8 процентов.

Начиная с 2024 года и в последующие годы средства на оплату ежегодного взноса будут предусматриваться в республиканском бюджете.

Власти РБ рассчитывают, что Беларусь станет первой страной, реализовавшей быстрый алгоритм вступления в ШОС.

"Убежден, что речь идет о месяце. Не более", - заявил депутат Савиных перед началом голосования.

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