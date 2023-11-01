Байден наложит вето на план помощи Израилю без Украины

Республиканцы в Палате представителей предложили предоставить Израилю помощь в размере $14,3 млрд за счет сокращения финансирования Налогового управления и без одновременного предоставления помощи Украине. Демократы и республиканцы в Сенате США выразили сомнения в отношении этого плана.

В Белом доме отметили, что президент Джо Байден откажется подписывать документ, даже если он пройдет голосование в обеих палатах. "Этот законопроект плох для Израиля, для Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности", - цитирует Reuters слова представителя административно-бюджетного управления Белого дома.

Ранее Байден предложил принять пакет на общую сумму $106 млрд, включающий помощь Украине и Израилю, а также меры по усилению США в конкуренции с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе и укреплению безопасности вдоль границы с Мексикой.