Молдова не аккредитовала российских наблюдателей на выборах от ОБСЕ

ЦИК Молдовы отказала в аккредитации нескольким "российским краткосрочным наблюдателям при ОБСЕ. Постоянное представительство РФ в ОБСЕ 31 октября опубликовало заявление в связи с этим, сообщает Newsmaker.

"Из-за антироссийской зашоренности официальный Кишинев не впервые злонамеренно нарушает международные обязательства в электоральной сфере, принятые в рамках ОБСЕ. (...) Требуем от властей Молдовы вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств в электоральной сфере, а руководства БДИПЧ – принять срочные меры для исправления ситуации", – говорится в заявлении российского представительства в ОБСЕ.

ЦИК Молдовы аккредитовал 401 международного наблюдателя. В составе международных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ нет ни одного гражданина России.

Глава отдела ЦИК Молдовы по связям с общественностью Родика Сырбу прокомментировала отказ в аккредитации российским краткосрочным наблюдателям при ОБСЕ.

"Компетентные органы государства консультируются относительно списка назначенных наблюдателей. У компетентных органов есть право высказывать мнение относительно назначенных наблюдателей. В этом случае Центральной избирательной комиссии порекомендовали воздержаться от аккредитации определенных лиц", – отметила Родика Сырбу.

В комиссии отметили, что количество наблюдателей, которым отказали в аккредитации, незначительное.

"Такие случаи уже были в практике ОБСЕ. В то же время ЦИК не комментирует мотивы, которые лежали в основе этого решения, поскольку это входит в компетенцию органов государственной власти", – сказала Родика Сырбу.

Местные выборы в Молдове пройдут 5 ноября.