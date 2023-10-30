ЕЦБ продолжает давить на банки с целью ослабления их связей с РФ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает оказывать давление на банки с целью ослабления связей с Россией, но он знает, что получить одобрение местных властей нелегко. Об этом заявил председатель ЕЦБ Андреа Энриа в интервью Financial Times.

"Мы продолжаем оказывать давление на банки, чтобы они сокращали объемы деятельности и, возможно, выходили с рынка", – сказал Энриа.

"Мы признаем, что существуют юридические ограничения, и что для выхода из бизнеса необходимо найти подходящих покупателей и получить разрешение местных властей в России, что не всегда легко", – добавил он.

Венгрия стала последней из стран-членов Европейского Союза, которая вышла из Международного инвестиционного банка (МИБ) – его окрестили "российским шпионским банком" из-за тесной связи с РФ.

Банк имел почти 50% российской собственности и лишен надзора со стороны венгерских властей. Министерство финансов США еще в апреле 2023 года объявило о санкциях против банка ввиду того, что его присутствие в Будапеште позволяло РФ усилить свое разведывательное присутствие в Европе.