Литва и США договорились о безопасности поставок оборонных товаров

Литва и США подписали двустороннее соглашение, которым обязались поддерживать друг друга в обеспечении критически важных потребностей в обороне. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны Литвы.

Соглашение подписали 27 октября во время визита в Вашингтон заместителя министра национальной обороны Литвы Греты-Моники Тучкуте.

"США – один из главных партнеров Литвы в сфере оборонных закупок. Это соглашение поможет Литве оставаться среди приоритетов правительства США в сфере продажи вооружений и оборудования.

Это особенно актуально в то время, когда из-за войны в Украине, агрессивного поведения Китая и недавних событий в Израиле спрос на оружие и технику во всем мире растет, а предложение еще не адаптировалось должным образом", – прокомментировала соглашение Тучкуте.

В министерстве также сообщили, что во время переговоров в Пентагоне Тучкуте получила твердые заверения в том, что США хорошо знакомы с ситуацией с безопасностью в Литве и делают все возможное для того, чтобы проекты закупок выполнялись быстро, а необходимое вооружение и техника поступали в Литву своевременно.

Сейчас Литва имеет более 60 проектов по закупкам только из США. До конца этого года Литва и США подпишут соглашение о приобретении ракет AMRAAM.