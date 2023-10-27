Последнее обновление: 27.10.2023 16:30

Лукашенко похвалил поляков за голосование на выборах за оппозицию

Лукашенко сегодня похвалил поляков за то, что по итогам прошедших в Польше выборов власть перейдет к оппозиции.

"Молодцы поляки. Вот я этого варианта не ожидал. Они просто не стали в эту игру с этими описавшимися "писовцами" играть. Ну поляки, я вот хвалю народ Польши. Молодцы! Они утерли им нос. И оппозицию к власти фактически привели. Уже Польша будет не та. Пускай это не наши люди там, не настроенные с нами разговаривать, но это другие люди. И поляки показали: ребята, делайте так, как мы хотим, не будете делать, - и вас выкинем. Молодцы поляки!" - сказал Лукашенко.

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