Последнее обновление: 19.10.2023 19:22

Казахстан запретил экспорт в Россию более 100 видов высокотехнологичных товаров

Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в войне. Об этом объявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

Министр уточнил, что импорт из России в Казахстан осуществляется, но экспорт из Казахстана – ограничен, сообщает Казахское телеграфное агентство

"Мы экспортируем все товары, кроме тех, что относятся к войне – на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров – их экспорт мы полностью запретили", - сказал Торебаев.

В числе таких товаров - дроны, электрочипы, а также электроника, которая может использоваться в ходе войны.

"Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее (до войны России с Украиной – ред.) реэкспортировались через Казахстан", - пояснил Торебаев.



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