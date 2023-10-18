США ограничили доступ Китая к передовым чипам для искусственного интеллекта

Администрация президента США Джо Байдена объявила о дополнительных ограничениях на продажу передовых полупроводников американскими фирмами Китаю, чтобы помешать Пекину получать передовые американские технологии для усиления своей армии.

Теперь все больше американских компаний, которые хотят продать Китаю передовые чипы или оборудование, используемое для их производства, будут обязаны сообщить правительству о своих планах или получить специальную лицензию, сообщает The New York Times.

Американские чиновники заявили, что эти правила не будут касаться чипов, предназначенных исключительно для использования в коммерческих приложениях, таких как смартфоны, ноутбуки, электромобили и игровые системы. Большинство правил вступят в силу через 30 дней, хотя некоторые из них начнут действовать раньше.

"Цель та же, что и всегда, – ограничить доступ КНР к передовым полупроводникам, которые могут способствовать прорыву в области искусственного интеллекта (ИИ) и сложных компьютеров, имеющих решающее значение для военных применений КНР", – заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Чтобы предотвратить риск попадания передовых американских чипов в КНР через третьи страны, США также будут требовать от их производителей получения лицензий на поставки в другие страны, на которые распространяется американское эмбарго на поставки вооружений.

Администрация Байдена утверждает, что доступ Китая к этим передовым технологиям опасен, поскольку они могут помочь военным страны в выполнении таких задач, как наведение гиперзвуковых ракет, создание передовых систем наблюдения или взлом сверхсекретных кодов США.

Эксперты по искусственному интеллекту предупреждают, что эта технология, если ею не управлять должным образом, может представлять экзистенциальную угрозу для человечества.

В долгосрочной перспективе эти ограничения могут также ослабить экономику Китая, учитывая, что сейчас ИИ трансформирует различные отрасли – от розничной торговли до здравоохранения.

Министерство торговли США ранее добавило 42 китайские компании в список экспортного контроля в связи с поддержкой военной и оборонной промышленной базы России, в частности поставки интегральных схем американского происхождения.