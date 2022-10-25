Глава Intel назвал неизбежным запрет США экспортировать чипы в Китай

Ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай, введенные ранее в этом месяце Вашингтоном, были неизбежными, считает главный исполнительный директор Intel Corp. Пэт Гелсингер.

Он заявил об этом на технологической конференции, организованной The Wall Street Journal. Он назвал подобные шаги частью необходимых изменений в цепочках поставок, передает Интерфакс.

По новым правилам экспортного контроля, о которых США объявили в начале октября, чипы для высокопроизводительных вычислительных систем, суперкомпьютеров и систем искусственного интеллекта (AI), произведенные с использованием американских технологий, могут продаваться в Китай только при наличии отдельной лицензии на экспорт.

"Я считал это неизбежным с учетом геополитики. Именно из-за этого ребалансировка цепочек поставок столь важна», - заявил Гелсингер.

Глава Intel был одним из главных сторонников принятого в США в июле этого года законопроекта Chips and Science Act, предусматривающего выделение $52 млрд на исследования и разработки (R&D), а также развитие производства полупроводниковых компонентов внутри страны, отмечает WSJ.

В 2012 году Intel объявил о намерении выделить около $95 млрд на строительство предприятия по выпуску чипов в Европе, а в январе 2022 года сообщил, что направит не менее $20 млрд на строительство завода в штате Огайо.

По словам Гелсингера, целью этих шагов является наращивание производства микросхем в западных странах, чтобы сократить долю выпуска чипов в Азии с нынешних 80% до 50% к концу десятилетия. В частности, 30% производства должно приходиться на США и 20% - на Европу, полагает он.

"Мы все будем чувствовать себя лучше, если это получится, - сказал он. - В последние 50 лет геополитику определяло то, где находятся нефтяные резервы. В следующие пять десятилетий важнее станет то, где будут расположены предприятия по производству чипов".

Сейчас Intel находится в процессе передачи операций по выпуску чипов памяти в КНР южнокорейской SK Hynix Inc.

В прошлом году продажи американской компании в Китае превысили $21 млрд.