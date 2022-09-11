США намерены расширить ограничения на поставки полупроводников в Китай

Администрация президента США Джо Байдена планирует расширить ограничения на поставки полупроводников для производства микросхем и инструментов искусственного интеллекта в Китай в октябре.

Об этом написал Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, передает РБК.

По данным агентства, Министерство торговли опубликует новые правила экспорта полупроводников, которые уже упоминались в письмах трем американским компаниям — KLA Corp., Lam Research Corp. и Applied Materials Inc. Ведомство запрещало им без разрешения отправлять оборудование для производства микросхем на китайские фабрики, которые производят передовые полупроводники с техпроцессом менее 14 нанометров.

Кроме того, министерство закрепит те правила, которые содержались в письмах Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices в августе. Компании должны были приостановить поставки нескольких видов вычислительных чипов для систем искусственного интеллекта, если у них не было специальной лицензии.

По словам одного из источников, власти США могут ввести лицензионные требования на поставки в Китай продукции с целевыми чипами. В списке могут оказаться серверы для центров обработки данных, которые содержат чип Nvidia A100 производства Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise и Super Micro Computer.

Высокопоставленный чиновник Министерства торговли отказался комментировать планы по расширению ограничений. Представитель ведомства рассказал о «комплексном подходе к дополнительным действиям для защиты интересов США», а также намерениях предотвратить приобретение американских технологий Китаем с целью модернизации военной сферы.

США начали ограничивать продажу американских технологий китайским компаниям в 2020 году. Среди них были такие фирмы, как Semiconductor Manufacturing International Corp. и Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Мера сдерживала темпы роста фирм, но стимулировала производство, и тогда китайскими производителями заинтересовались крупные западные компании, писал Bloomberg.