США ввели масштабные санкции против высокотехнологичного сектора Китая

Администрация президента США Джо Байдена в пятницу объявила о мерах экспортного контроля, которые в частности предусматривают запрет поставок Китаю полупроводников, изготовленных с использованием американских технологий.

В частности США добавили крупнейшего китайского производителя чипов YMTC и еще 30 компаний в перечень "непроверенных" юридических лиц. Это означает, что их продукция не может быть проинспектирована соответствующими органами США, а следовательно, не подлежит использованию американскими компаниями, передает Reuters.

Новые меры существенно ограничат экспорт американского оборудования, в частности со стороны корпораций Nvidia и AMD, китайским производителям полупроводников. Еще были расширены санкции в отношении трех ИТ-компаний из Китая, которые были внесены в "черный список" в 2019 году из-за содействия Пекину в притеснениях уйгурского меньшинства.

Кроме того, решение администрации Байдена запрещает поставки большого количества микропроцессоров, которые использует Китай в суперкомпьютерах. Это ограничение также может повлиять на китайские дата-центры.

По данным собеседников Reuters, весь пакет мер США в отношении Китая можно назвать самым большим изменением в политике Вашингтона в отношении Пекина с 1990-х годов, которое в случае эффективности нанесет удар по китайскому сектору производства микропроцессоров - важной составляющей современной электроники.

В то же время для того, чтобы санкции были действенными, США рассчитывает на участие в них других стран. Также в Вашингтоне опасаются, что в долгосрочной перспективе это может ослабить американский высокотехнологичный сектор за счет усиления конкурентов.

Напомним, ранее США допускали введение санкций против китайских компаний, которые проигнорируют санкции США на запрет определенного экспорта в Россию. Также Соединенные Штаты рассматривают варианты пакета санкций против Китая, чтобы удержать его от вторжения на Тайвань.