США ввели санкции против поставщиков оружия хуситам

Министерство финансов США в среду, 31 июля, объявило о санкциях против причастных к поставкам оружия повстанцам-хуситам, базирующихся в Йемене и с конца прошлого года угрожают международной торговле.

Новые санкции США касаются двух физических лиц и четырех компаний из Китая и Йемена, которые способствовали закупке оружия для хуситов и делали возможным их атаки на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

"Хуситы пытаются использовать ключевые юрисдикции, такие как КНР и Гонконг, для получения и транспортировки компонентов, необходимых для их смертоносных систем вооружений", – прокомментировал заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Он пообещал, что США и в дальнейшем будут накладывать санкции на компании и людей, "которые способствуют дестабилизирующей деятельности хуситов".

В июне американское Министерство финансов разоблачило компании из Китая и Омана, которые помогали хуситам получать оружие.