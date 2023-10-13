Мининформ Беларуси пополнил список «экстремистских» материалов

Белорусские власти заметно расширили список «экстремистских» материалов, добавиви в него очередную порцию попавших под цензуру ресурсов в сети Интернет.

В частности, экстремистскими объявлены:

Youtube-каналы - «БЕЛСАТ LIFE», «Стоп таракан», «ВОЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ» и видеообращение полка Калиновского к белорусам;

ВКонтакте - «Ольга Карач», «Алеся Манкевiч», «Осиповичи исполком»;

Instagram - margarita.levchuk.official, stachkomgrodnopromstroj.l, klopat_by, r_a_z_m_o_v_a;

TikTok - «Я. Салянкоў», «жизнь-малина», baj.by, «СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ», «Настоящее время. Беларусь», mkbelarus, «Мая Краiна Беларусь», novy.kanal, 1863_х, Ksenia Mija;

Telegram - «Слуцкая мясорубка-чат», «ПОЛЬШЧА. ВОЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ»;

а также сайт, соцсети, электронная почта и логотип Волковыск.BY, соцсети «Наша мова» и группа в «Одноклассниках» «Координационный совет».