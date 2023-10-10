Беларусь попросила РФ помочь с эвакуацией белорусов из сектора Газа

Беларусь договорилась с Россией об эвакуации десятков граждан Беларуси из сектора Газа, сообщил консул Беларуси в Израиле Станислав Венцель.

Посольство Беларуси в Израиле поддерживает постоянный контакт с теми согражданами, которые в настоящее время находятся на территории сектора Газа.

«Мы аккумулируем эту информацию, тесно взаимодействуем с нашими российскими коллегами в Ромалле. У нас есть предварительная договоренность, что при централизованной эвакуации российской стороной наши граждане также смогут быть эвакуированы этим рейсом», — пояснил сообщил Венцель.

По его словам, речь идет о десятках граждан Беларуси, преимущественно женщинах и детях.

«У нас есть связь не со всеми, но с рядом наших граждан, которые находятся сейчас в Газе. Мы каждый день уточняем их состояние, стараемся помочь, чем можем. Сейчас там ситуация очень непростая. Непосредственное прибытие на эту территорию практически невозможно», — добавил консул.

Он не назвал возможные сроки эвакуации: «Все надеются на самое ближайшее время, но обстоятельства непростые».