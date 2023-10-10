Последнее обновление: 10.10.2023 18:26

Три государства НАТО планируют совместную миссию для разминирования Черного моря

Турция, Румыния и Болгария обсуждают создание общих сил для очистки Черного моря от мин, попадающих в их воды в результате полномасштабной войны России против Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Три государства, все члены НАТО, все еще прорабатывают детали. Но, вероятно, что совместное подразделение они могут создать уже в следующем месяце.

Хотя запланированная инициатива не является операцией НАТО, общие силы по разминированию станут первыми объединенными усилиями союзников в Черном море после того, как Путин отдал приказ о вторжении в Украину.

Новые силы должны быть полностью мирными и не будут выводить в море никаких новых кораблей НАТО, заявили два официальных лица. По словам одного из них, одна из целей миссии — показать, что три страны способны решить проблему самостоятельно.

Правительство Турции отказалось от комментариев агентству, а министерства обороны Румынии и Болгарии не сразу ответили на запросы о комментариях.



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