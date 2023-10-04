Последнее обновление: 04.10.2023 14:23

Дипломаты ЕС проигнорировали организованную властями РБ пропагандистскую поездку к детям Донбасса

Дипломаты ЕС отказались от поездки к украинским детям, которых привезли в Беларусь из временно оккупированных Россией украинских территорий. Об этом говорится в заявлении представительства Евросоюза в Беларуси.

«Евросоюз и его государства-члены не присоединятся к визиту к украинским детям в Новополоцк 4 октября, организованному МИД Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

В представительстве ЕС отметили, что в Евросоюзе не раз выражали глубокую обеспокоенность обстоятельствами, при которых украинских детей привозят в Беларусь.

«В этом контексте мы сожалеем, что посольство Украины, которое является наиболее заинтересованной стороной, поскольку дело касается граждан Украины, не было приглашено ни на брифинг по этому вопросу, ни в поездку в Новополоцк», - заявили в представительстве.



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