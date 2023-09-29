Последнее обновление: 29.09.2023 17:10

В Беларуси обвинили Минобороны Польши во вбросах и манипуляциях

Госпогранкомитет Беларуси обвинил Минобороны Польши во вбросах и манипуляциях.

Как утверждает ведомство, в течение последней недели Министерство обороны Польши в своем аккаунте социальной сети Х (ранее Twitter) размещает видеоролики двухлетней давности и сопровождает их подписями о "гибридных нападениях беженцев и провокациях белорусских военных". Публикуемые польской стороной записи преподносятся общественности как актуальные кадры, якобы "характеризующие текущую обстановку на границе с Беларусью".

"Вместе с тем очередной лживый вброс польской стороны не выдерживает простой проверки и опровергается официальным аккаунтом Погранстражи Польши, которая еще 13 ноября 2021 года опубликовала аналогичные видеоматериалы. С учетом неоднократной публикации откровенных фейков и большого числа сообщений, не подкрепленных ни фото, ни видеоматериалами, возникает вопрос – можно ли вообще верить информации, размещаемой в официальных каналах коммуникации польских силовых ведомств?.. ", - задается вопросом ГПК.



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